(havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU YOLCULUĞU SONA ERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU YOLCULUĞU SONA ERDİ - Son Dakika

(havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU YOLCULUĞU SONA ERDİ

6 saat önce

SULTANGAZİ'de servis ücretlerinin pahalı, toplu taşıma araçlarının da tıka basa dolu olduğunu belirten bazı öğrenciler, çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği yolda kilometrelerce yürüyerek okullarına gidiyorlardı.

(havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU YOLCULUĞU SONA ERDİ, System.String[]

SULTANGAZİ'de servis ücretlerinin pahalı,  toplu taşıma araçlarının da tıka basa dolu olduğunu belirten bazı öğrenciler, çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği yolda kilometrelerce yürüyerek okullarına gidiyorlardı. Her an bir kaza riski altındaki öğrencilerinin tehlike dolu yolculuğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün  Sultangazi Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonrası sona erdi,  ücretsiz servis sağlandı.

Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da hafriyat araçlarının geçtiği yolda her gün kilometrelerce yol yürüyordu. Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrencilerin tehlike dolu yolculuğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişimleriyle sona erdi. Sultangazi Belediyesi ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin daha güvenli şekilde ilçe merkezine ulaşması için ücretsiz servis imkanı sağlandı.  İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in talimatıyla 4 okulun önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı.  Öğrenciler ise sağlanan ücretsiz servis hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Havadan görüntü

-Öğrencilerin toplu görüntüsü

-Servislere koşmaları

-Servislere binmeleri

-Hareket eden servisler

-

-Çocukların servislere binmesi

-Servislerin içindeki öğrenciler

-Öğrencilerle röp


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

Son Dakika Haberleri
16:48 Basketbol menajeri Murat Murathanoğlu Mardinli gençlerle buluştu - Haber
16:47 ''Ne Çocuk Ne Ergen'' farkındalık paneli yüksek katılımla gerçekleşti - Haber
16:47 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 100 gün geride kaldı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
16:42 Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti - Haber
16:42 Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına Malatya'da katıldı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:48:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN TEHLİKE DOLU YOLCULUĞU SONA ERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]