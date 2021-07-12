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MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2 - Son Dakika

MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2

12.07.2021 14:02

ARNAVUTKÖY'de minibüsçüler, kahyalık sistemine tepki göstererek eylem yaptı.

ARNAVUTKÖY'de minibüsçüler, kahyalık sistemine tepki göstererek eylem yaptı. Eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi, Sultangazi Arnavutköy Yolu Kayabaşı Mevki'nde bir araya gelerek kontak kapattı. Minibüslerini yol kenarına park eden şoförler, kahyalık adı altında zorla kendilerinden para toplandığını iddia ederek, eylem yapmak istedi. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu ve araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoförleri ikna etmek için dil döktü.

DERNEK BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Arnavutköy Minibüsçüler Derneği Asaf Emin Durmuş da üyelerini ikna etmek istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Durmuş'a, minibüs şoförleri tepki gösterdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan, 'Kahyalar olur olmaz yerlerde haklarından daha fazla ücret talep etmektedirler" dedi.

Asaf Emin Durmuş, kahyalık sistemine yönelik yasal bir süreç için girişimde bulunmadıklarını, minibüs hat sahiplerinin bu konuda şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

'PARA VERMEDİĞİMİZ ZAMAN BİZİ DARP EDİYORLAR"

20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Bilal Aslan, 'Hayatımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın derdindeyiz. Ama her adım başında bir tane kahya var. Her adım başında bizden para alınıyor. Ben alın terimi sana neden vereyim' Bu kadar kolay mı? Kahyalık sistemi yasal değil. Kimin gücü yetiyorsa önünü kesiyor arabanın parasını alıyor. Parayı vermediğin zaman pislik yapıyor. Parayı vermediğin zaman tehdit ediyor, camını kırıyor ve dövüyorlar" dedi.

Yaklaşık 1 saat eylem yapan minibüsçüler daha sonra dağıldı.

MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2
MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2

Sultangazi, Arnavutköy, Kayabaşı, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSÇÜLER KAHYA EYLEMİ - 2 - Son Dakika


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