Son Dakika Haberleri: (havadan görüntüyle) şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor
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(havadan görüntüyle) şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor

44 dakika önce

* 'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park ediyor.

(havadan görüntüyle) şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor, System.String[]

* 'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park ediyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM Zeki GÜNAL -/İSTANBUL, -  ŞİŞLİ'de park yasağı tabelalarına rağmen yola çift yönlü park eden servis araçları, hem trafik yoğunluğuna neden oluyor hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul taşıtı da trafiğe çıktı. Okul taşıtları ve personel servisleri, görevlerini tamamladıktan sonra park sorunuyla karşılaşıyor. Sürücüler, otoparka araçlarını bırakmak yerine yol boyunca park yasağı bulunan Şişli Taşkışla Caddesi'ni tercih ediyor. 'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park yapıyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Araçların gelişi güzel park ettiği alanlardan birisi de Dolmabahçe Gazhane Caddesi idi. Burada da tur otobüsleri, servis sürücüleri ve hafriyat kamyonları yol kenarına çift sıra park ederek yolda tehlike oluşturuyor.

YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI
Yol kenarlarına park eden araçlar için önlem alınması gerektiğini belirten araç sürücüsü Rıdvan Songülen, "Yol boyunca park ediyorlar. Burada park yapılmaması gerekiyor. Park yasağına rağmen park yapıyorlar. Onun için bu yolda trafik oluşuyor. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor" dedi.
Ömer Erkürekli ise, "Gün içinde burada trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada sürekli park ediyorlar. Burada İspark da yok. Ama neye göre park ediyorlar bilmiyorum. Kafalarına göre park ediyorlar" dedi.

"TRAFİK POLİSLERİNİN HABERİ VAR BİZE BİRŞEY DEMİYOR"
Yasak yere park yapan bir servis şoförü ise, "Trafik polislerinin haberi var, bize bir şey demiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölgede sorun yaratmadan bekleyeceğimiz tek yer burası. Ben burada gün boyu durmuyorum. Burası zaten anlık durma yerleri. Benim birazdan saatim gelecek çıkacağım. Polisler de geliyor, bize bir şey demiyorlar bu şekilde yani" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)
-Park yasağı bulunan Taşkışla Caddesi
-Park yasağı levhası
-EDS levhası
-Servis araçlarının yol kenarına park ederek beklemesi
-Yoldan geçen araçların trafikte sıkışmaları
-Araçların oluşan trafik nedeniyle beklemesi
-Sürücülerle röp
-Yol kenarına park eden sürücü ile röp.
-Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bekleyen araçlar
-Genel ve detaylar
-Havadan görüntüler


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
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