Son Dakika Haberleri: Havaların Isınması Pazarda Fiyatları Düşürdü

Havaların Isınması Pazarda Fiyatları Düşürdü

1 saat önce

Havaların ısınması pazarda fiyatları düşürdü Pazarda domates 2,5 TL'ye kadar düştüDENİZLİ - Denizli'de pazar esnafı havaların ısınmasıyla ürünlerdeki fiyatların düştüğünü söyledi.

Havaların ısınması pazarda fiyatları düşürdü
Pazarda domates 2,5 TL'ye kadar düştü

DENİZLİ - Denizli'de pazar esnafı havaların ısınmasıyla ürünlerdeki fiyatların düştüğünü söyledi. Pazarda domates 2,5 TL, patlıcan 4 TL, salatalık 7 TL, patates ve soğan 5 TL'den satışa sunuldu.
Son günlerde havaların ısınmaya başlaması pazardaki ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Denizli'de pazar esnafı, ürünlerin fiyatlarının sıcaklığa bağlı olarak düştüğünü belirtti. Pamukkale ilçesi Kayalar Mahallesinde kurulan halk pazarında domates 2,5 TL, patlıcan 4 TL, kabak 5 TL, portakal 2 TL, limon 2 TL, biber 5 TL, salatalık 7 TL, patates ve soğan 5 TL'den satışa sunuldu. Pazar esnafı ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmaların hava şartlarından kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı.
"Fiyatlar daha da düşecek"
Fiyatların düştüğünü aktaran esnaf Vedat Şengül, havaların düzelmesiyle fiyatların daha düşeceğini ifade ederek, "Fiyatlar havalar düzeldiği için düştü. Havalar düzeldikçe ileriki günlerde bu fiyatlar daha da düşecek. Bu şekilde devam edecek, vatandaş da ucuza ürün alacak. Fiyatların yükselip düşmesi hava şartlarına bağlıdır. Masraflar ağır, domatesin bunun altına düşeceğini sanmıyoruz" dedi.
"Alanlar 3-4 TL'lik alıyor"
Ahmet Öz isimli esnaf ise, az bulunan ürünlerin fiyatlarının hala yüksek olduğunu belirterek, "Hava sıcak olduğu için domatesler düştü ancak patlıcan ve salatalık gibi ürünler az bulunduğu için hala yüksek. Halk şuan memnun. Domates 3 TL, en güzeli 5 TL. Salatalık az bulunduğu için yüksek, 7 TL. Biberler 10 TL, şu zamana göre normal. Alanlar 3-4 TL'lik alıyor" diye konuştu.
Emine Doğan isimli vatandaş ise, Fiyatların yüksek olduğunu ve pazardan çok fazla ürün alamadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı

Eski Eşini Darp Eden Kocayı, Linç Edilmekten Polis Kurtardı Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 20:04:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havaların Isınması Pazarda Fiyatları Düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]