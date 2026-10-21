Havalı görüneyim derken canından oluyordu - Son Dakika
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Havalı görüneyim derken canından oluyordu

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Sosyal medya için sıra dışı görüntüler yakalamak isteyen kadının at çiftliğinde yaşadığı kaza, saniyeler içinde her şeyi değiştirdi. Kovboy tarzı kıyafetiyle atların arasında yürürken kamera karşısında poz veren kadın, beyaz bir atın attığı çifteyle neye uğradığını şaşırdı. Yere savrulan kadının yaşadığı korku dolu anlar, çekim kamerasına yansıdı.

Sosyal medya için video çekmek isteyen bir kadın, at çiftliğinde yaşadığı tehlikeli kazayla ölümden döndü. Kovboy tarzı kıyafeti ve şapkasıyla atların arasında poz veren kadın, bir anda beklenmedik bir darbeyle yere savruldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Havalı görüneyim derken canından oluyordu

TEHLİKEYİ HESAPLAMADI

At çiftliğinde çekim yapan kadın, etkileyici görüntüler elde etmek için koşan atların arasında yürümeye başladı. Kamera karşısında rahat tavırlarla poz veren kadın, çevresindeki hayvanların hareketlerini hesaba katmadı.

Havalı görüneyim derken canından oluyordu

ATIN ÇİFTESİYLE YERE DÜŞTÜ

Kadının önünden hızla geçen beyaz atın attığı çifte, bir anda gövdesine isabet etti. Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kadın yere düştü. Eğlenceli görüntüler elde etmek amacıyla başlayan çekim, beklenmedik kazayla son buldu. Yaşananlar kameraya yansırken, olay sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Havalı görüneyim derken canından oluyordu
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    Yorumlar (1)

  • TamOsmanli TamOsmanli:
    sasirdilar iyice 0 0 Yanıtla
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