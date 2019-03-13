Son Dakika Haberleri: Havalı Tüfekle Vurulan Kedinin Vücudunda 3 Saçma Bulundu

Havalı Tüfekle Vurulan Kedinin Vücudunda 3 Saçma Bulundu

1 saat önce

BODRUM'da, halsiz şekilde bulunup, veterinere götürülen sokak kedisinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

Havalı Tüfekle Vurulan Kedinin Vücudunda 3 Saçma Bulundu, System.String[]
BODRUM'da, halsiz şekilde bulunup, veterinere götürülen sokak kedisinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde vücudunun çeşitli yerlerinde 3 saçmaya rastlanan kedinin, ameliyat edileceği bildirildi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Ezgi Gül, dün sabah köpeğini gezdirdiği sırada halsiz bir şekilde dolaşan sokak kedisini fark etti. Gül, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi. Kedi, Yalıkavak Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin burada yapılan muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde vücudunun 3 yerinde saçma tespit edilen kedinin, ameliyat edileceği bildirildi.

Hayvanseverler, kediyi havalı tüfekle vuran kişinin tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Sabah, Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Güncel
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