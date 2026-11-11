Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havayolu şirketlerinin bagaj sınırlamaları, yolcuları zaman zaman ilginç yöntemlere yöneltiyor. Bunun son örneklerinden biri de havalimanında kaydedilen görüntülerde yaşandı. Bagaj hakkını aşan bir kadın, fazla bagaj ücreti ödememek için kıyafetlerini valizine koymak yerine üst üste giymeyi tercih etti.

HAVALİMANINDA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Yolcuların uçağa binmek için beklediği kapıda görüntülenen kadın, üzerine giydiği çok sayıda kıyafetle dikkat çekti. Farklı renk ve desenlerdeki giysileri kat kat giyen yolcunun neredeyse tüm vücudu kıyafetlerle kaplandı. Kadın, bir yandan omzundaki çantasını taşırken diğer yandan valiziyle uçağa binmek için bekledi.

Görüntülerde, kadının üzerine giydiği kıyafetlerin fazlalığı nedeniyle oldukça hacimli bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Çevresindeki yolcular normal şekilde uçağa biniş işlemlerini sürdürürken kadının tercih ettiği yöntem dikkat çekiyor.

FAZLA BAGAJ ÜCRETİNDEN KURTULMAK İÇİN YAPTI

Kadının bu yönteme başvurmasının nedeni ise bagaj sınırını aşmasıydı. Ek ücret ödemek istemeyen yolcu, valizindeki kıyafetleri kendi üzerinde taşıyarak bagaj ağırlığını azaltmaya çalıştı. Böylece fazla bagaj için istenen ücreti ödemeden yolculuğunu gerçekleştirmeyi hedefledi.