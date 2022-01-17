Havalimanında son 6 ayda 6 kişi sahte belgeler ile yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Zonguldak Havalimanın'da son 6 ayda 2 kişi hakkında sahte Almanya oturum vizesi, 4 şahısın sahte Dominika pasaportu olmak üzere toplam 3 olayda 6 şahıs sahte belgeler ile yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na 01 Haziran 2021 tarihinden bugüne kadar dış hat uçuşlarında 25 bin 679 gelen yolcu, 26 bin 099 giden yolcu, iç hat uçuşlarında ise 3 bin 772 gelen yolcu ve 4 bin 611 giden yolcu geliş gidişi oldu. Havalimanında toplam 9 kişi hakkında yakalama müzekkeresi ile arandığından Cumhurbaşkanına Hakaret, Gümrüğe Tabi Eşyayı Ülkeye Sokma, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet, Bilişim Suçlarında aranana şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca 2 kişi hakkında Sahte Almanya Oturum Vizesi, 4 kişi hakkında Sahte Dominika Pasaportu olmak üzere toplam 3 olayda 6 şahıs "sahte belgeler ile yurt dışına çıkmaya çalışırken" ekipler tarafından yakalanarak Saltukova Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilerek gözaltına alındı. - ZONGULDAK