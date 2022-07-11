HAVALİMANINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika
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HAVALİMANINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

11.07.2022 15:45

MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'ndan çıkış yapan yolcu S.K.'nin bavulunda yapılan aramada 1 kilo 869 gram kubar esrar ve 40 gram kokain ele geçirildi.

MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'ndan çıkış yapan yolcu S.K.'nin bavulunda yapılan aramada 1 kilo 869 gram kubar esrar ve 40 gram kokain ele geçirildi. Batman Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanı'na gelen S.K., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanı'na gelen S.K.'nin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Dalaman Havalimanı'ndan çıkış yapan şüphelinin bavulunda yapılan aramada 1 kilo 869 gram kubar esrar ve 40 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

S.K.'nin Bodrum'da uyuşturucuları piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAVALİMANINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

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