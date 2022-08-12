Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor - Son Dakika
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Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor

12.08.2022 13:26
Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor

HAVANA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Perşembe günü Küba'nın başkenti Havana'da yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümetinin Ulusal Kurutuluş Ordusu (ELN) gerillaları ile Küba'nın başkentinde barış görüşmelerine yeniden başlamak istediğini söyledi.

HAVANA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Perşembe günü Küba'nın başkenti Havana'da yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümetinin Ulusal Kurutuluş Ordusu (ELN) gerillaları ile Küba'nın başkentinde barış görüşmelerine yeniden başlamak istediğini söyledi.

ELN liderleriyle temas kurmak için Karayip ülkesi Küba'yı resmi bir heyetle birlikte ziyaret eden Leyva, "Cumhurbaşkanı (Gustavo) Petro Urrego'nun önerdiği yola başlamak için bu barış ülkesinde ELN ile diyaloğu yeniden başlatmayı umuyoruz" dedi.

Leyva, Küba'nın Kolombiya hükümeti ile gerilla grubu arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmada 10 yıllık bir geleneğe sahip olduğunun da altını çizdi.

Bu adım, eski bir gerilla savaşçısı olan Gustavo Petro'nun Kolombiya'nın ilk solcu cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından günler sonra atıldı.

Bu arada Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkesinin barışı destekleme sözüne bağlı kalacağını söyledi.

Hükümet ile ELN arasındaki barış görüşmeleri 2017 yılında, eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos zamanında başlamış ancak gerilla grubunun 20 kişinin yaşamını yitirdiği bir bombalı araç saldırısı düzenlemesinin ardından Ocak 2019'da askıya alınmıştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor - Son Dakika
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