Küba, ABD'ye Ticaret Ambargosunu Kaldırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Küba, ABD'ye Ticaret Ambargosunu Kaldırma Çağrısı Yaptı

20.10.2022 12:14
Küba, ABD'ye Ticaret Ambargosunu Kaldırma Çağrısı Yaptı

HAVANA, 20 Ekim (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Çarşamba günü ABD hükümetine Küba'ya uyguladığı onlarca yıldır süren ticaret ambargosu ya da ablukasını kaldırma çağrısı yaptı.

HAVANA, 20 Ekim (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Çarşamba günü ABD hükümetine Küba'ya uyguladığı onlarca yıldır süren ticaret ambargosu ya da ablukasını kaldırma çağrısı yaptı.

Rodriguez, başkent Havana'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD ablukası, Küba'nın Ağustos 2021 ile Şubat 2022 tarihleri arasında 3,806 milyar ABD doları zarara uğramasına yol açtı" diye konuştu.

Çağrı, Küba hükümetinin ambargonun sona erdirilmesine yönelik bir karar taslağının BM Genel Kurulu'na yıllık olarak sunulmasından önce geldi. BM Genel Kurulu'nun karar tasarısını Kasım ayı başlarında görüşüp oylaması bekleniyor.

Rodriguez, ABD'nin ticari yaptırımlarının, Küba'nın uluslararası piyasalarda gıda, ilaç, teknoloji ve girdi malzemelerine erişimini ciddi şekilde kısıtladığını söyledi.

Rodriguez, "ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka olmasa dünya daha güzel bir yer olurdu" diye konuştu.

İlk olarak 1962 yılında uygulanmaya başlanan ambargonun kapsamı, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından genişletildi. Trump, ABD'den Havana dışındaki Küba şehirlerine tüm uçuşların yasaklanması ve Küba kökenli Amerikalıların Küba'daki ailelerine gönderebilecekleri paraya sınır getirilmesi gibi 243 yaptırım daha uygulama koydu.

Mevcut ABD yönetimi, havayolu şirketlerinin diğer Küba kentlerine uçuşları yeniden başlatmasına izin verdi ve para havalelerindeki sınırı kaldırdı ancak Küba'ya karşı uygulanan yaptırımlar büyük oranda değişmeden devam ediyor.

BM Genel Kurulu, ABD'yi Küba'ya karşı ambargoyu kaldırılmaya çağıran kararı art arda 29 kez onayladı.

Kaynak: Xinhua
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