Havelsan İle Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bir İlke İmza Attı

Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri, Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri, Ülke ve Siber Güvenlik Çözümleri ve Yönetim Bilgi Sistemleri ana başlıklarında faaliyet gösteren, "Savunma Sanayii ve Bilişim" HAVELSAN özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini hem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın hem de uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Lider Teknoloji firması yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi ve bir ilki gerçekleştirerek Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı. Bu protokol kapsamında HAVELSAN A.Ş. ilk kez bir Meslek Yüksekokul ile ortak projeler hazırlayacak ve öğrencilerine istihdam desteği sağlayacak.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmenin, insan kaynakları maliyetlerini düşürmenin ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın amaçlandığı "Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, HAVELSAN ile Meslek Yüksekokul Akademisyenleri, 2018-2019 akademik yılı Bilgisayar Programcılığı Programı ders müfredatının ihtiyaç duyulan iş gücüne göre planlanması, ders içeriklerinin zenginleştirilmesi, ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak ders müfredatları oluşturulması konusunda görüş birliği sağladılar. Lider teknoloji firmasının ve Meslek Yüksekokulunun sektörün tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hazırlayacağı eğitim-öğretim programında başarılı olan öğrencilere sunulacak staj imkanı sonunda, iş hayatında başarılı olan öğrencilere tam zamanlı istihdam imkanı sunacak olan HAVELSAN nitelikli insan gücünü sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlarken Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri teknolojinin öncü kuruluşunda spesifik alanlarda uzmanlaşma imkanına sahip olacak.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ebru ADIGÜZEL TUNABOYLU ve Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN; Meslek Yüksekokulu olmanın amacına uygun olarak hazırladıkları sektör odaklı kaliteli eğitim temeline dayanan ders içerikleriyle Türkiye'nin önde gelen firmaları ile öğrencilerini sektöre hazırlamanın kendileri için önemli olduğunu, HAVELSAN'ın ilk kez bir Meslek Yüksekokulu ile yaptığı Eğitim İş Birliği Protokolü'nün sektöre yakın olmalarının başarılı olduğunu gösterdiğini ve tüm programlar için sanayi iş birliklerinin devam edeceğini belirttiler.