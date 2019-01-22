Son Dakika Haberleri: Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden El Sanatları Sergisi

Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden El Sanatları Sergisi

10 dakika önce

Balıkesir'in Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerce üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği el sanatları sergisi açıldı.

Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden El Sanatları Sergisi, System.String[]
Balıkesir'in Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerce üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği el sanatları sergisi açıldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ve Edremit'teki bir alış veriş merkezinde düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran kurum amirleri, öğretmenler ve usta öğreticiler, kursiyerler, davetliler, basın mensupları katıldı. 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak sergide çini, ahşap oyma, iğne oyası, rölyef ve bez torba dikim kursunda üretilen eserler sergileniyor.

Açılışta bu yıl ikincisi yapılan el sanatları sergisini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam kurslara ve sergiye destek olanlara teşekkür etti. Günün anısına kendine bir hediye takdim edilen Kaymakam Şeref Aydın da Havran Halk Eğitim Merkezinin tüm körfeze hitap eden çok verimli kurslar açtığını belirleterek kursiyerlerin edindikleri beceri ile ürettikleri eserleri değerlendirerek bütçelerine ve Havran ekonomisine katkı sağlayacak girişimlere dönüştürmelerini istedi.

Üretilen eserler hakkında öğretmenler ve kursiyerlerden detaylı bilgiler alan ziyaretçiler ortaya çıkan muhteşem ürünler için kendilerini kutladı. Sergi 27 Ocak'a kadar açık kalacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

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