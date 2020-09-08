Havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'de havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Kayapınar mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki B.T., havuza düştü. Ailesi ve çevredekilerin fark etmesiyle son anda sudan çıkarılan B.T., çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ