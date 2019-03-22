Son Dakika Haberleri: Havza Belediye Başkanı İkiz'e Taziye Ziyareti

Havza Belediye Başkanı İkiz'e Taziye Ziyareti

1 saat önce

Torununu kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretleri devam ediyor.

Havza Belediye Başkanı İkiz'e Taziye Ziyareti, System.String[]
Torununu kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretleri devam ediyor.

İkiz'i ziyaret eden Saadet Partisi İlçe Başkanı Saffet Ergin, Saadet Partisi Havza Belediye Başkan Adayı Şenol Tunçay ile partililer, taziyelerini sundu.

İkiz, ziyaretten ötürü teşekkür ederek, "İlk günden bu yana acımızı bizlerle paylaşan tüm değerli dostlarımıza teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Murat İkiz, Havza, Güncel
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