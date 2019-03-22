Havza Belediye Başkanı İkiz'e Taziye Ziyareti
1 saat önce
Torununu kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretleri devam ediyor.
Torununu kaybeden Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
'e taziye ziyaretleri devam ediyor.
İkiz'i ziyaret eden Saadet Partisi
İlçe Başkanı Saffet Ergin, Saadet Partisi Havza Belediye Başkan Adayı Şenol Tunçay
ile partililer, taziyelerini sundu.
İkiz, ziyaretten ötürü teşekkür ederek, "İlk günden bu yana acımızı bizlerle paylaşan tüm değerli dostlarımıza teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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