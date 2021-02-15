Havza Canlı Hayvan Pazarı modernize projesinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu işi yapımı için ihale aşamasına geçildiğini belirtti.

Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu kapsamında üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ve idari bina yapımı için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan projenin kabulünün ardından Havza ihale süreci başlatıldı.

Yapılacak modernizasyon çalışması ile Havza Canlı Hayvan Pazarı'nda 3 bin 99 metrekare alanı kaplayan 1 blok büyükbaş, 2 blok küçükbaş padoklarının üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılacak ve yeni bir idari bina yapılacak.

Özdemir, canlı hayvan pazarının modernizasyonu ile ilgili proje kapsamına yüzde 70 hibe desteği kullanılacağını belirterek, "Projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmaktır. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de hayvanlarımız yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyacak kapalı bir hayvan pazarına kavuşacağız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun." dedi.