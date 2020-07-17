Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

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Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla yükseliş görülürken, pazarda küçükbaş hayvanlar 800 ila 1500 lira, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 20 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Besici Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, bazı vatandaşların fiyatın düşmesi için son günü beklediğini belirterek, fiyatlarda geçen seneye göre fazla artış bulunmadığını söyledi.

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan bazıları ise fiyatların yüksek olduğunu, Kurban Bayramı'na yakın fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti.

Pazarı ziyaret eden Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kurbanlık nakli yapacak üreticilerin uyması gereken kurallar hakkında uyarıda bulundu.

Pek çok hayvan hastalığının nakillerden kaynaklandığı vurgulayan Genç, "Bayram sonrası hastalıkların baş göstermemesi için denetiminin sıkı yapılması gerekmekte. İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerimiz, belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimizin hayvan sevk kurallarına uymayan, aşıları ve gerekli evrakları olmayan hayvanları pazarlarımıza sokmamak için denetimlerine devam etmekte." dedi.

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kesimin yasak olduğuna işaret eden Genç, "Kurbanlık alan vatandaşlarımızın ve kurbanlık satışı yapan satıcıların dikkatli olmaları gerekli. Burada yine kolluk kuvvetlerimize ve ilgili birimlere önemli işler düşmekte. Vatandaşlarımız sağlık raporu olmayan hayvanları almasın. Ayrıca kesilen kurbanlıkların kulak küpelerinin ilgili yerlere teslim edilmesi önemli." diye konuştu.

Öte yandan kurban pazarında İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kist hidatik hastalığı ve hayvanlardan bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ramazan Yılmaz, Kurban Bayramı, Havza, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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