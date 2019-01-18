Havza'da Gençlik Korosu'ndan Konser
1 saat önce
Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve 25 Mayıs Anadolu Lisesinin işbirliğinde oluşturulan Gençlik Korosu, ilk konserini verdi.
Havza
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, Halk Eğitim Merkezi ve 25 Mayıs Anadolu Lisesinin işbirliğinde oluşturulan Gençlik Korosu, ilk konserini verdi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, korodaki öğrencilerin bağlama resitaliyle başladı. 20 bağlama ve 20 solistten oluşan Gençlik Korosu, solo ve koro halinde 16 parçayı seslendirdi.
Konserin sonunda koroda görevli öğrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve diğer davetliler tarafından başarı belgesi verildi.
Konseri Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile davetliler izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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