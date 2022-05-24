Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı - Son Dakika
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Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı

24.05.2022 13:57

Havza ilçesinde Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda, öğretmenlerden oluşan koronun sağladığı gelirle müzik sınıfı oluşturuldu.

Havza ilçesinde Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda, öğretmenlerden oluşan koronun sağladığı gelirle müzik sınıfı oluşturuldu.

İlçede görev yapan öğretmenlerden oluşan koronun verdiği konserden elde edilen gelirle oluşturulan müzik sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Fikret Yavuz, sınıfın 40 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Sınıfımız için ilçemizde görevli öğretmenler bir konser verdi ve bu konserden 25 bin lira gelir elde ettik. Kalan kısmını ise okulumuz imkanları ile karşıladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam müzik sınıfının kurdelesini kesti.

Açılış sonrası müzik öğretmeni Arslan Akyüz tarafından piyano dinletisi sunuldu.

Müzik Öğretmeni Emrah Sasa koro olarak her sene bir okula müzik sınıfı kazandırmak adına konserler vereceklerini söyledi.

Sınıfı inceleyen Kaymakam Nayman, "Asarcık Kaymakamlığımız başta olmak üzere birçok ilçeden davetler alıyorsunuz. Okullarımız için çok iyi bir karar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmak için çalışacağız. Sizleri kutluyorum." dedi.

Müzik sınıfının açılışının ardından, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden okul öğretmenlerinden Feridun Çalışkan'ın adının verildiği Konferans Salonu ile yine okulda uzun yıllar görev yapmış ve kanser tedavisi görürken 43 yaşında yaşamını yitiren öğretmen Ayhan Erkılıç'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Yaklaşık bin 500 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışına Erkılıç'ın eşi Meral, çocukları Buğra ve Asya Erkılıç da katıldı.

Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam, daha sonra öğrencilerin resim sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdi.

Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı
Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı
Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı
Havza'da öğretmenlerin desteği ile oluşturulan müzik sınıfı açıldı

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Kaynak: AA

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