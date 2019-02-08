Son Dakika Haberleri: Havza Muhtarları Derneğinde Çavdar Güven Tazeledi

Havza Muhtarları Derneğinde Çavdar Güven Tazeledi

1 saat önce

Havza Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulunda Ahmet Çavdar, yeniden başkanlığa seçildi.

Havza Muhtarları Derneğinde Çavdar Güven Tazeledi, System.String[]
Havza Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulunda Ahmet Çavdar, yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Çavdar, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan 41 oyun tamamını alan Çavdar, yeniden başkanlığa getirildi.

Çavdar, kuruldukları ilk günden bu yana Havza'da muhtarların ortak güç birliği içinde olmaları için çalıştıklarını belirterek, "Önümüzde seçimler var. Kimimiz adayız, kimiz değil. Bizim için dostluklar baki. Seçim sürecinde 400'e yakın muhtar adayı olacak. Sizlerden ricam, seçim sürecini sakin geçirmemiz. Yarın aynı mahalle yaşayacağımızın bilinciyle hareket edelim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Havza için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yönetim kurulu ise Bekir Erden, Cemil Kurt, Mustafa Yavuz, Recep Demiral, Nuh Çelik, Celal Şimşek, Kurtman Yılmaz, Ferhat Daş ve Abdurrahman Teber'den oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:31 Kaynak: AA

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