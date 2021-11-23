Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten ayçiçeği yağı fiyatının artışına tepki - Son Dakika

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, son dönemde ayçiçeği yağı fiyatının artmasına tepki göstererek, "Depoda bekletmenin nasıl bir maliyeti var ki yağ fiyatlarında artış yaşanıyor, anlaşılan bir durum değil." dedi.

Genç, gazetecilere, bu yıl Havza'da 184 bin 200 dekar alanda ekilen buğdaydan 92 bin 100 ton, 86 bin 500 dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 23 bin 787 ton, 8 bin 300 dekar arazide ekilen mısırdan 29 bin 50 ton, 36 bin 200 dekar alanda ekilen fiğden 14 bin 400 ton, 17 bin 100 dekar arazide ekilen arpadan 68 bin 400 ton, 1450 dekar arazide ekilen şeker pancarından 7 bin 250 ton, 15 bin 500 dekar alanda ekilen yulaftan da 81 bin 375 ton ürün alındığını anlattı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesisiyle silaj paketleme tesisinin hizmete alındığını belirten Genç, "Kırsal mahalle yoğunluğunun yüksek ve daha kolay ulaşılabilir olması nedeniyle Ilıca Mahallesi'ne kurduğumuz silaj paketleme tesisimizde bugüne kadar 2 bin paket silajlık mısır ve 500 küspe paketleme işi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen, yüzde 80 DOKAP destekli temin edilen makinelerle kurduğumuz tesisimiz faaliyetlerine devam etmekte." dedi.

Genç, ürünün çiftçinin elinden çıktıktan sonra değerlenmesine anlam veremediğini dile getirerek, "Buğday ortalama 2,50 liradan çiftçinin elinden çıktı. Şu an 3,50 liraya yükseldi. Ayçiçeğinde ise taban fiyat açıklanana kadar ortalama 4,50 liradan üreticiden alındı. Ayçiçeği daha depodayken 6 lirayı buldu. Kaybeden yine çiftçi oldu. Her geçen gün artan yağ fiyatlarına anlam vermek zor. Mahsul çiftçinin elinden ucuza alındı. Daha depolardayken fiyatı artmaya başladı. Depoda bekletmenin nasıl bir maliyeti var ki yağ fiyatlarında artış yaşanıyor, anlaşılan bir durum değil." ifadesini kullandı.

Çiftçinin girdi maliyetlerinin de arttığını vurgulayan Genç, "Çiftçimiz yeni sezon ekimi yapmakta zorlanıyor. Birçok çiftçimiz toprağının ihtiyacı olan gübreyi toprağına atmıyor ya da ihtiyacının çok altında gübre ile ekim yaptı. Bu da gelecek yıl bölgemizde rekolte düşüklüğüne sebep olacak." diye konuştu.