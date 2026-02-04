Hawley'den Netflix'e Eleştiri - Son Dakika
Hawley'den Netflix'e Eleştiri

04.02.2026 18:29
Senatör Hawley, Netflix'in çocuk içeriklerinde 'transseksüel ideolojisi' olduğunu iddia etti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Netflix'in çocuklara yönelik içeriklerinde "transseksüel ideolojisini teşvik eden unsurların" yer aldığı değerlendirmesinde bulunarak, şirketin ebeveynlerin değerlerini göz ardı ettiğini söyledi.

Hawley, Senato Yargı Komitesinin Antitröst, Rekabet Politikası ve Tüketici Hakları Alt Komitesinde, Netflix'in Warner Bros.'u satın alma anlaşmasına ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Netflix'in çocuklara yönelik programlarında "son derecede tartışmalı ve cinselleştirilmiş içeriklerin" bulunduğunu vurgulayan Hawley, Netflix'in eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çocuk programlarının büyük bölümünde "transseksüel ideolojisi" üzerine bir gündem bulunduğunu aktararak, bunun şirketin ideolojik bir duruşu olup olmadığını sordu.

Sarandos, şirketin herhangi bir siyasi ya da ideolojik gündemi bulunmadığını söyleyerek, Netflix'in çocuklara yönelik çok geniş içerik havuzuna sahip olduğunu, platformda farklı zevk ve tercihlere hitap eden yapımların yer aldığını belirtti.

Senatör Hawley ise Netflix'te yer alan içerikler nedeniyle çocuklarının ne izlediğini önceden kontrol etmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Hawley, "Çocuklarımın cinsellikleri ya da cinsiyet kimlikleri hakkında bir gündemin, bu konuları önce konuşmadan ve bu doğrultuda yönlendirme fırsatım olmadan kendilerine dayatılmasını istemiyorum. Açıkçası ülke genelindeki ebeveynler adına söylüyorum, Netflix'in bu içeriği, ebeveynlere karşı son derece koordineli, planlı ve düşünülmüş bir şekilde dayatması beni rahatsız ediyor." diye konuştu.

Sarandos ise ebeveynlerin çocuklarının ne izleyeceğini kontrol edebilmesi için gelişmiş denetim araçları sunduklarını vurgulayarak, "Biz de ebeveyniz ve çocukların ailelerin kendi değerleri doğrultusunda yetiştirilmesi konusundaki hassasiyetleri paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hawley ise Netflix'in ABD'de çoğu ebeveyn ile aynı değerleri paylaşmadığına dikkati çekerek, "ABD hükümetinin sizi dünyadaki en büyük yayın tekellerinden biri haline gelmenize izin vermesini istiyorsunuz. Hangi içerikleri teşvik ettiğiniz konusunda endişe duymamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl sonunda anlaşma yapılmıştı

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bunun ardından daha önce Warner Bros. Discovery'ye farklı tekliflerini ileten medya ve eğlence şirketi Paramount, yeni bir karşı teklif sunmuştu.

Netflix geçen ay, Warner Bros'u satın almasına yönelik mevcut anlaşmanın tamamının nakit bir işlem olacak şekilde revize edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hawley'den Netflix'e Eleştiri

