Hayali Gerçekleşti: Yağmur'un Ambulans Sevinci

BURSA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Şekerci, çok merak ettiği ambulansı yakından görmek için 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne mektup yazdı. Arkadaşlarıyla ambulansa alınıp bilgi verilen Yağmur'un hayali, karne hediyesi olarak yerine getirildi.

Osmangazi ilçesinde eğitim veren Erhan Nasyalçın İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Şekerci'nin en büyük hayali sokaklarda siren sesini duyduğu ambulansı yakından görmekti. Bu hayalini bilen ailesinin, Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne hitaben bir mektup yazmasını söylediği Yağmur, okuma yazmayı öğrenir öğrenmez en büyük isteğini kaleme aldı. Mektubu yerine ulaştığında da İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu isteği karşılıksız bırakmadı. Öğrencinin heyecanına ortak olmak ve hem ona hem de arkadaşlarına acil sağlık hizmetlerini tanıtmak amacıyla Yağmur'un öğrenim gördüğü Erhan Nasyalçın İlkokulu'na özel bir ziyaret planlandı. Sağlık personeli karne hediyesi olarak okulu ziyaret etti. Okul bahçesine giriş yapan tam donanımlı ambulans, öğrencilerin meraklı bakışları ve alkışlarıyla karşılanırken, Yağmur Şekerci, hayalini kurduğu ambulansı karşısında görünce mutluluğunu gizleyemedi. Bursa 112 ekipleri, Yağmur Şekerci ve okuldaki diğer arkadaşlarını ambulansın içine davet ederek, kullanılan cihazlar ve sistemler hakkında bilgiler verirken, ayrıca öğrencilere 112'nin hangi koşullarda aranması gerektiği ve trafikte ambulansa yol vermenin hayati önem taşıdığı da hatırlatıldı.

Ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren Yağmur, mektubuna verilen sürpriz cevap nedeniyle teşekkür ederken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de bu tür etkinliklerin çocuklardaki 'sağlık personeli korkusunu' yendiğini ve geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek adına büyük önem taşıdığını ve Sağlık Bakanlığı'nın da buna çok önem verdiğini ifade etti.

'İLK MEKTUBUNU BİZE YAZMASI ÇOK ONURLANDIRDI'

Gelen mektubun kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Yusuf Keleş, "Yağmur mektubunda 112'yi merak ettiğini, ambulansı öğrenmek istediğini, bizlerin hayat kurtarmada çok önemli olduğunu ve bizlerle tanışmak istediğini söyledi. Okuluna davet etti. Biz de bugün İl Sağlık Müdürlüğü olarak okula ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yağmur ve diğer arkadaşları ile tanıştık, okuma yazmayı yeni öğrenmişler. İlk yazdığı mektubunu da bize yazmış olması bizleri çok onurlandırdı, çok gururlandırdı" diye konuştu.

Kızı Yağmur'un ambulanslara her zaman meraklı olduğunu söyleyen Zeynep Nur Şekerci ise "Yağmur okuma yazmayı yeni öğrendiği için herhangi bir kuruma mektup yazmasını istedik. Evimiz caddeye çok yakın, kızım sürekli siren seslerini duyuyordu. Ambulansa olan merakından dolayı 112'ye mektup yazmak istedi. Ambulansın içini ve nasıl olduğunu çok merak ediyordu. 112 ekipleri de bizi kırmadı ziyaretimize gelerek bizi çok onore etti, çok duygulandırdı. Ekipteki herkese emeğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,