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"Hayallerimizin Başkanısınız" - Son Dakika

"Hayallerimizin Başkanısınız"

09.09.2021 11:17

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Alaşehir ilçesi Horzumkeserler Mahallesinde yol çalışması yürütülmesi planlanan güzergahta incelemede bulundu.

İncelemeler sırasında Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile görüntülü konuşma aracılığıyla iletişime geçti. Başkan Ergün ile görüntülü konuşan mahalle muhtarları ve bölge halkı, yapılması planlanan yol çalışması nedeniyle mutluluğunu paylaştı. Yapılacak olan çalışmasının önemine değinen mahalle muhtarları, hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getirerek, "Hayallerimizin başkanısınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadeleriyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği yol bakım seferberliği ile vatandaşları yıllardır özlemini çektiği modern yollara kavuşturuyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde Horzumkeserler Mahallesi'nde, İzmir ili Kiraz ilçesi ile bağlantı sağlanan yaklaşık 5 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım çalışması yapılması planlanıyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlıkları İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal ile çalışma yapılması planlanan yolda incelemede bulundu.

Coşkulu Karşılama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve beraberindekiler, bölge sakinleri tarafından coşkuyla, davullu zurnayla karşılandı. Mevcut güzergâhta yıllardır yol çalışmasının özlemini çektiklerini belirten bölge halkı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile görüntülü konuşma aracılığıyla iletişime geçti.

"Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor"

Kalabalık bir topluluk oluşturan mahalle muhtarları ve bölge halkı Başkan Ergün'e görüntülü konuşmayla teşekkürlerini iletti.Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü dile getiren mahalle muhtarları ve bölge halkı, Başkan Ergün'e işte şu ifadelerle seslendi.

Horzumkeserler Mahalle Muhtarı Mehmet Eren: Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun.

Horzumalayaka Mahalle Muhtarı Erol Tuncer: Başkanım, hayallerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz hizmetler, memleketimize çok güzel şeyler kattı. Beton yol çalışması, Kavaklıdere,Horzumalayaka'ya, Horzumkeserler'e yaptığınız hizmetlerden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hayallerimizin başkanısınız.

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol: Mahallem ve bölgem adına Kavaklıdere'ye yapmış olduğunuz hizmetler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun başkanım.

İzmir ili Kiraz ilçesi Sarısu Mahalle Muhtarı Enver Güzeldere: Gerçekten çok sevinçliyim,Manisa'nın böyle bir belediye başkanı olduğu için. Bizim için bu yol çalışması hayaldi. Şuan da gerçek oluyor. Ben Sarısu halkım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Horzumembelli Mahalle Muhtarı İbrahim Ildız: Alaşehir'den Salihli'ye kadar yapmış olduğunuz beton yol için ve diğer hizmetler için teşekkür ediyoruz.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Erdal: Bölgemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz başkanım. Sağ olun, var olun.

MHP İlçe Başkanı Necdet Türk: Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılmamış olan hizmetler sizlerin sayesinde yapılıyor. Allah razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Vatandaşları selamladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bölge halkını tek tek selamladı ve şu ifadelerde bulundu: "Vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Allah kazasınız belasız kullanmayı nasip etsin. Yolun yapılmasına vesile olan MHP MYK Üyemiz Ali Uçak ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.Doğru olanı doğru zaman ve doğru yerde yapmanın çabası içerisindeyiz. Rabbim utandırmasın. Tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.

"Çalışmanın kalıcı olmasını amaçlıyoruz"

Başkan Ergün ile görüşmenin ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak mahalle halkına çalışmayla ilgili detaylı bilgi verdi. Kalıcı bir çalışma yapmayı amaçladıklarını belirten, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "İyi bir temel çalışması yolun ömrünü uzatır. Biliyorsunuz buradaki 30 kilometrelik güzergâhta viraj genişletme, koruge boru atma, temel çalışmalarını yürütmüştük. Yolun kalıcı olması amacıyla temel çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki sezon kaplamasını yaparak hizmetinize açmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Başkan Ergün'e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileten MHP MYK Üyesi Ali Uçak, "Alt yapı çalışmaları yapılır. Hem bir kış geçer yol oturur. Gelecek sene yazın burada asfalt yapıldığında da ömürlük olur. Günü kurtarmak olsa yapar geçerledi. Yaptığımız hizmet kalıcı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Manisa Büyükşehir de, Cengiz Ergün başkan olduğu sürece Manisa'mızın 17 ilçesine daha çok hizmetler gelir" ifadelerinde bulundu.

Hayallerimizin Başkanısınız

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Ali Uçak, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Hayallerimizin Başkanısınız' - Son Dakika


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