Hayat Bilgisi dersini akranlarına iyilik yaparak işlediler

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde başlattıkları "Hep Birlikte El Ele" adlı proje kapsamında, Siirt'te ihtiyaç sahibi 45 çocuk için bot, giysi ve kırtasiye yardımı yaptı.

Mehmet Aker İlkokulunun 3-A sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde sorumluluk bilinci konusunu işlerken köy okullarında öğrenim gören arkadaşları için yardım kampanyası düzenlemeye karar verdi.

Bu düşüncelerini sınıf öğretmeni Harun Alaçam ile paylaşan çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarıyla öğrenciler için hediye almaya başladı.

Ailelerin de destek verdiği proje kapsamında alınan bot, giysi ve kırtasiye malzemeleri, Siirt'teki Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulunda öğrenim gören 45 öğrenciye kargoyla gönderildi.

Öğretmen Harun Alaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye çocukların anne ve babalarının da dahil olduğunu belirterek, "Çevreden de olumlu tepkiler aldık. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda alınan bot, mont ve kırtasiye malzemeleri Siirt'te Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulundaki 45 öğrenciye gönderildi. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. İnşallah yardımlarımız oradaki çocuklara ulaştığında onlar da mutlu olur." diye konuştu.

Alaçam, öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Bunun, öğrencilerinin ilk projesi olmadığını anlatan Alaçam, "Daha önce 'Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz Projesi' ile 5 gence akülü sandalye kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de sokak hayvanlarıyla ilgili bir proje yürüteceğiz." dedi.

"Paylaşma ve yardımlaşma duygularını el üstünde tutacaktır"

Osmangazi Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin, Hayat Bilgisi dersinde ortaya çıkmasının anlamlı olduğuna dikkati çeken Çokgezer, "Çocuklarımız yaparak, yaşayarak hayatı öğreniyorlar. İnşallah bu tür sosyal sorumluluk projeleri, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma duygularını el üstünde tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eylül Arişoğlu ise projede yer aldığı için heyecanlandığını kaydetti.

Yavuz Taha Aydemir, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları hediyeleri Siirt'teki arkadaşlarına gönderdikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Sınıf annesi İlkay Öztoprakçı da çocukların projeyi heyecanla kendilerine anlattığına değinerek, "Sonra veliler de projeye dahil oldu ve çok güzel bir iş ortaya çıktı. Biz çok duyguluyuz. Orada ihtiyaç sahibi çocuklara bizim çocuklarımız yardımcı oluyor. Çocuklarımızın heyecanına ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Bu tür projelerin başka okullarda da gerçekleşmesini diliyoruz." diye konuştu.