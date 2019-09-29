Hayata Fırsat Projesi kursiyerleri sertifika heyecanı yaşadı

KONYA - Uluslararası Çalışma Örgütü ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle başlatılan Hayata Fırsat Projesi kapsamında düzenlenen mültecilere istihdam kapısı açacak kurslarda başarı elde eden kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

ILO ve KONESOB işbirliğiyle Mayıs ayında başlatılan Hayata Fırsat Projesi kapsamında düzenlenen meslek kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilk önce, kursiyerlerin herhangi bir iş görüşmesinde neler yapmaları gerektiğinin anlaşılması için temsili bir iş görüşmesi canlandırıldı. Bu iş görüşmesinin ardından kursiyerlere, nerede doğru yaptıkları, nerede hata yaptıkları anlatıldı.

Programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, kursiyerlerin aldığı sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Hayata Fırsat Projesi kapsamında, Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte düzenlediği meslek edindirme kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış bulunuyorsunuz. Öncelikle sizleri kutluyorum. Esnaf teşkilatı olarak istihdama katkı sağlamak adına yapılan kurslarımızı önemsiyoruz. Kursumuzdan mezun olan 105 kardeşimize hayırlı olmasını diliyor, aranan eleman anlamında iş gücümüze katkı vereceklerini umuyoruz. Bu son günde nasıl iş bulabileceklerine dair eğitimler hocalarımız tarafından kendilerine verildi. Benzer projelerin uygulanmasını Konya açısından ihtiyaç olarak görüyoruz. Buradan Uluslararası Çalışma Örgütüne, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Yöneticilerimize, hocalarımıza, eğitimlere, eğitici ve tercüman olarak destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ILO Türkiye Ofisi Ulusal Beceri Geliştirme ve İstihdam Uzmanı Nuran Torun Atış ise, projeye verdikleri katkılar dolayısıyla KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Hayata Fırsat projesi kurslarında başarı elde eden kursiyerlerin sertifika töreni gerçekleştirdi. Kursiyerler sertifikalarını Başkan Karabacak, diğer oda başkanları ve ILO temsilcilerinin elinden aldı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Programa, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, birlik başkan vekilleri Osman Alp, Emin Baranok, ILO Türkiye Ofisi Ulusal Beceri Geliştirme ve İstihdam Uzmanı Nuran Torun Atış, ILO temsilcileri, diğer odaların başkanları ve kursiyerler katıldı.