Hayata Parçaları Birleştirerek Tutunuyor

İzmir'de yalnız yaşayan Multipl Skleroz (MS) hastası Ayşe Tanjet Önöner, hastalığının getirdiği psikolojik yıpranmaya 20 yıldır yapboz (puzzle) parçalarını birleştirerek karşı koyuyor.

AHMED MELİK YAĞMUR - İzmir'de yalnız yaşayan Multipl Skleroz (MS) hastası Ayşe Tanjet Önöner, hastalığının getirdiği psikolojik yıpranmaya 20 yıldır yapboz (puzzle) parçalarını birleştirerek karşı koyuyor.



Konak'taki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk annesi Önöner'e yaklaşık 30 yıl önce MS tanısı konuldu.



Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle hayatı zorlaşan Önöner, fiziksel belirtilerin yanında kendisini güçsüz hissettiği için psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı.



Bir süre antidepresan ilaç kullanan ancak bunun çare olmadığını gören Önöner, doktorunun önerisi üzerine yapbozla ilgilenmeye başladı.



Günlerini parçaları birleştirerek geçiren Önöner, 20 yılda yaklaşık 120 bin parçayı bir araya getirdi, yüzü aşkın tabloyu tamamladı.



Evini yapboz sergisine dönüştürdü



Yapboz sergisine dönüştürdüğü evinde AA muhabirine açıklama yapan Önöner, MS tanısı konulduktan sonra kendisini çaresiz hissettiğini ancak umudunu asla kaybetmediğini, kendisine bir meşgale olsun diye başladığı yapboz oyununu çok sevdiğini ifade etti.



Yapbozun aynı çalışma hayatı gibi emek ve sabır istediğini, bu oyunu oynarken dertlerinden uzaklaştığını, kendisini değerli hissettiğini anlatan Önöner, "İlk kez puzzle yaptığımda başka hiçbir şey düşünmediğimi fark ettim. Bir parçanın yerine oturması için saatlerimi masa başında geçirdim. Sonradan insanın aynı puzzle parçaları gibi doğru parçayı bulduğu zaman hayatının düzene girdiğini de öğrenmiş oldum. Oyunu tavsiye ettiğim birçok arkadaşım da olumlu etkilerini gördü." diye konuştu.



Evinde 70 yapboz tablosunun bulunduğunu, hediye ettikleriyle birlikte yüzün üzerinde tablo tamamladığını dile getiren Önöner, "Bana 'bunları satsana' diyorlar, satamıyorum çünkü hepsi benim evladım gibi. Çünkü gerçekten bir emek veriliyor, sabrediliyor." dedi.



Hastalara yapboz, satranç ve kitap okuma önerisi



Nöroloji ve Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Cihat Uzunköprü ise MS hastalığının bilişsel işlevleri etkileyebildiğini, hastaların unutkanlık, iş performansında azalma gibi günlük yaşam aktivitelerinde sıkıntı yaşayabildiğini belirtti.



Hastalara yapboz, satranç, kitap okuma gibi aktiviteleri önerdiklerini aktaran Uzunköprü, bilişsel aktiviteleri canlandırmaya yönelik faaliyetlerin hastaların motivasyonunu da artırdığını ifade etti.

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