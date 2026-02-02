Hayata Yeniden Tutunuş: Engelli Bireylerin Umut Buluşması - Son Dakika
Hayata Yeniden Tutunuş: Engelli Bireylerin Umut Buluşması

02.02.2026 17:30
Gaziantep'te deprem sonrası engelli bireyler için umut hikayeleri paylaşıldı, dayanışma vurgulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin hayata yeniden tutunma hikayelerini görünür kılmak, sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü kamuoyuyla paylaşmak ve umut duygusunu büyütmek amacıyla "Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen buluşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından engelli bireylerin yaşamlarında oluşan kayıplara karşı verilen mücadelenin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü olarak hayata geçirildi.

"Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki programda 11 ilden gelen depremzedeler katıldı. Program, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezinin deprem sonrası yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı kısa video gösterimi başladı. Etkinlik, depremde uzuv kaybı yaşayan Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç ile Buket Ceylan'ın sunumuyla devam etti.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren yürütülen çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirterek, engelliler ve depremzedeliler için kurulan sistemin dayanışma ve insan sevgisiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Deprem sonrası en büyük sınavlardan birinin engelli hale gelen vatandaşlar olduğunu aktaran Şahin, "Engelin bedende değil, yürekte olduğunu vurguladı. Görme engelli bir daire başkanının görev yapabildiğini, ortez ve protez hizmetlerinin hızla devreye alındığını aktaran Şahin, "Yürüyemeyenlerin yürümeye, konuşamayanların konuşmaya başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise deprem sonrasında tüm yolların kapandığına dikkati çekerek, "Depremin ilk anlarında kıyamet kopuyor sandık, ama kimse geri durmadı. İmkansızlıklar içinde Nurdağı ve İslahiye'ye ulaştık, enkazlara girdik, vatandaşlarımızı sağ çıkardık. O gün vicdanımıza sorduk ve halk ne yaşıyorsa aynısını yaşadık. Bugün Gaziantep'te engelli bireyler için ortez, protez ve erişilebilirlik alanında önemli adımlar atılıyor." görüşüne yer verdi.

Programda ayrıca deprem sonrası ücretsiz protez ve ortez hizmeti alarak hayata yeniden tutunan depremzedeler, kendi hikayeleri üzerinden yaşadıkları dönüşümü ve umut yolculuklarını paylaştı. ???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

