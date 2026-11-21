Hayati Yazıcı cuma namazının ardından lokma dağıtımına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Başyazıcı Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında düzenlenen lokma dağıtımına katılan Yazıcı, kendisine ikram edilen lokmadan yiyerek vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında düzenlenen lokma dağıtımına katılan Yazıcı, kendisine ikram edilen lokmadan aldı.
CAMİ ÇIKIŞINDA LOKMA İKRAMI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cuma namazı için Çankaya ilçesindeki Beşevler Mahallesi'nde bulunan Başyazıcı Camii'ne gitti. Namazın ardından cami çıkışında, EMŞAV İl Başkanlığı tarafından düzenlenen lokma dağıtımına katıldı.
Dağıtım sırasında kendisine ikram edilen lokmadan alan Yazıcı, cami cemaatiyle bir araya geldi.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Cuma namazının ardından camiden çıkan vatandaşlar, Hayati Yazıcı'ya ilgi gösterdi. Yazıcı, lokma dağıtımı sırasında cemaatle sohbet ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
“Neyseki camilerimiz varda bir görünmesi yeter sayın milletvekillerimizin.. pürü oak oluyor insan. !!!! Allah kabul etsin....”Tüm yorumlar (2)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)