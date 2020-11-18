Hayber'den Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Kayseri Eskrim İl Temsilcisi Kadir Aktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Kayseri Eskrim İl Temsilcisi Kadir Aktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette eskrim branşıyla ilgili Kayseri'de yapılması planlanan projeler ve faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu. Ziyaret Ahmet Hakan Hayber'in Ali İhsan Kabakcı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tablo hediye etmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi