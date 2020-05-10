Haydar Aliyev doğumunun 97. yılında anılıyor - Son Dakika

Haydar Aliyev doğumunun 97. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 97'nci yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anılıyor.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 97'nci yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret etti. Aliyev, mezara çiçek bıraktı. Halk tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu ziyaretler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl yapılmadı. Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor. Tedavi gördüğü ABD'de 12 Aralık 2003'te hayatını kaybeden Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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