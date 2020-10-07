Hayırsever gurbetçiden engelli ikizlere asansör ve tavan lifti desteği - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları kas ve omurga hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'ün yardımına İngiltere'de yaşayan gurbetçi Cebrail çiçek yetişti. Çiçek, iki kardeşin evinin balkonuna asansör, oda ve banyolarına ise rahatça hareket edebilecekleri tavan lifti yatırdı. İki kardeş böylelikle artık rahatça dışarı çıkabilirken, evin içinde ise çok fazla yardıma ihtiyaç duymadan bazı ihtiyaçlarını tek başlarına giderebiliyor.

Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve ağabeyleri ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. İkizler, 12 yaşına geldiklerinde ise yürüyemez ve hareket edemez hale geldi. İlkokuldan sonra eğitimlerine de devam edemedi. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş (50), çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. Anne Gümüş, 2 oğlunun eli ayağı oldu. 14 yıldır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan, kitap okuyup, televizyon seyredip, türkü söyleyip, internette gezinerek vakit geçirmeye çalışan iki kardeş, 18 Temmuz 2019 tarihinde, tek isteklerinin yaşıtları gibi dışarı çıkıp, gezip, dolaşabilmek olduğunu belirtip, ikinci kattaki evlerine asansör yapılması için hayırseverlerden yardım istedi. Gümüş kardeşlerin bu isteği yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı. İki kardeşe bekledikleri destek İngiltere'de yaşayan gurbetçi Cebrail Çiçek'ten geldi. Çiçek, iki kardeşin yaşadığı evin balkonuna ulaşan bir asansör, evin oda ve banyosuna ise tava lifti yaptırdı. Çiçek, iki kardeşin tekerlekli sandalyeleri ile rahatça gezebilmesi için kaldıkları odanın taban döşemelerini de yeniletti. Evlerine yaptırılan asansör sayesinde, balkondan rahatça dışarı çıkabilen iki kardeş, evin içinde ise tavan lifti yardımıyla çok fazla yardıma ihtiyaç duymadan bazı işlerini kendileri halledebilmeye başladı.'ANNEM TEK BAŞINA ÇOK YORULUYORDU'İkizlerden Barış Gümüş hayırsever Çiçek'e teşekkür edip, "Özellikle tavan lifti çok iyi oldu. Annem bizi yataklarımıza yatırırken ve kaldırırken tek başına çok yoruluyordu. Ağabeyim de çalıştığı için gelemiyordu. Bu nedenle annem, çoğu zaman bizi kaldırabilmek için birilerinden yardım istemek zorunda kalıyordu. Tavan lifti yapılmasından sonra, mesela banyoya kadar tekerlekli sandalyemiz ile gidiyoruz. Sonrasında tavan lifti yardımıyla ayağa kalkıp, işlerimizi halledebiliyoruz" dedi.'BUNU YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Emre ve Barış Gümüş kardeşlerin en büyük destekçilerinden olan İrfan Şimşek de İngiltere'de yaşayan arkadaşları Cebrail Çiçek'in internette tesadüfen izlediği bir videoda durumdan haberdar olduğunu belirtip, "Sonrasında bana ulaştı. Anneyle gelip, görüşmemizden sonra sadece asansörün yeterli olmadığını gördük. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada tavan lifti yapılması gerektiği görüşünde birleştik. Asansörle birlikte tavan lifti de yapıldı. İkizler, şimdi eskiye göre daha fazla ve rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyorlar. Yıllarca dışarıya hasret kalmışlardı. Bunu yaptığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Kendilerini zaten çok sevdik. Kampanyayı Cebrail Çiçek başlattı. Günay İman ile Ahmet Küçük arkadaşımızda dahil oldu. Herkes bir ucundan tutup çalıştı ve ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.