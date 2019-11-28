Son Dakika Haberleri: Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı
Son Dakika Güncel Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı - Son Dakika

Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde başlatılan; '1 bot, 1 mont' kampanyası sona erdi.

Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde başlatılan; '1 bot, 1 mont' kampanyası sona erdi. Kampanya çercevesinde 12 okulda 150 öğrenci sevindirildi.


Kasım ayında atletizim antrenörü Zehre Suran, muhabir Tuğba Horuz ve ve muhasebeci Aycan Göçer öncülüğünde başlatılan '1 bot, 1 mont' kampanyası başarılı oldu. Hayırseverlerin maddi destekleri ile can bulan kampanyada mutlu sona gelindiğini belirten Zehra Suran, ilçedeki 12 okulda 150 öğrenciye 1 mont ve 1 bot'un teslim edildiğini belirtti.


Kampanyalarına başlamadan önce kaymakamlığa dilekçe ile başvurduklarını, dilekçelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıktan sonra İlçedeki okullarda mağdur durumdaki çocukların tespitinin yapıldığını hatırlatan Zehra Suran, tespitle birlikte kampanya çalışmalarını hızlandırdıklarını, hayırseverlerin maddi desteğiyle 150 öğrenciye verilmek üzere aynı anda 12 ilk ve ortaöğretim okullarında 1 mont ve 1 bot teslimatının yapıldığını söyledi.


Maddi destekte bulunan hayırseverlere ve yaptıkları indirimler ile kampanyalarına destekte bulunan Osmancıklı esnaflara teşekkür eden Suran, "Minik öğrencilerimizin yardım eden ve destekte bulunan herkese teşekkür ederiz "dedi. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]