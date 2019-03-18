Haylaz Kedi Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Haylaz kedi sosyal medyada fenomen olduANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir marketin önünde bulunan kedi, görenleri hayrete düşürdü.

Haylaz kedi sosyal medyada fenomen oldu



ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir marketin önünde bulunan kedi, görenleri hayrete düşürdü.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir marketin önünde bekleyen kedi, önünden geçenlere sırnaşıyor. Kedinin sırnaşmaları yer yer sataşmaya dönüşse de vatandaşların tepkisi korkmaktan öteye gitmiyor. Görenler, kedinin veterinere götürülmesi gerektiğini iddia ediyor.

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