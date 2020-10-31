Hayrabolu Belediyesi'nden kan bağışına destek - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Kızılay için kan bağışında bulundu.

Hayrabolu Belediyesi ve Türk Kızılayı Edirne Bağış Merkezi işbirliği ile başlatılan kan bağışına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, kan bağışının hem toplumsal hem de sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Kızılay ile işbirliğimiz her zaman devam edeceğini ifade eden İnan, "Pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay'a destek olduk. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bizler bu bilinçle hareket ediyoruz. Her kan bağışı kurtarılan bir hayat demektir. Hayrabolu Belediye olarak Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz kan bağış kampanyaları artarak devam edecektir. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın kan bağışında bulunması için bilinçlendirme kampanyalarını sürdüreceğiz. Bu kampanyaya destek veren belediye personelime ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Türk Kızılay yetkilileri de Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.