Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi

02.05.2022 12:20
Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

İlçedeki bir parkta düzenlenen törende Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri ile bayramlaştı.

Kaymakam Sülün, törende yaptığı konuşmada, bayramların kardeşlik duygularının ön plana çıktığı birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirtti.

Protokol üyeleri, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve şehit ailesini ziyaret etti.

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Ramazan Bayramı, Hayrabolu, Hisarcık, Sülün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika


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