Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçen ay 1074 kişiye yardımda bulundu - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 1074 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ekim ayında 1074 ihtiyaç sahibine, 592 bin 541 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
- Kaynak: AA
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