Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül'den şikayetlerini geri çekti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül'den şikayetlerini geri çekti - Son Dakika

Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül'den şikayetlerini geri çekti

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Nazlı İnönü'yü tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, İnönü çifti şikayetlerini geri çekti.

Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül'den şikayetlerini geri çekti, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Nazlı İnönü'yü tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, İnönü çifti şikayetlerini geri çekti.


Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'yü tehdit ettikleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.


Hakim, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün 4 Aralık 2019'da avukatları aracılığıyla dosyaya sundukları dilekçe ile şikayetlerinden vazgeçtiklerini kaydederek, şikayet yokluğu nedeniyle 'katılan' sıfatının hükümsüzlüğüne karar verdi.


Duruşmada söz alan Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün avukatları, şikayetten vazgeçilmesi sebebiyle davanın düşürülmesi talep etti. Bunun üzerine hakim, yargılama konusu suç nedeniyle düşme kararı verilemeyeceğini, tanıklar dinlendikten sonra dosyanın bütün olarak değerlendirileceğini kaydetti.


Mahkeme, davaya ilişkin 2 kişinin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi. - İSTANBUL

Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Nazlı İnönü, Hayri İnönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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