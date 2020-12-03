HAYTAP sokak hayvanları için mama bağışında bulundu - Son Dakika

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Bulanık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kedi ve köpek maması bağışında bulundu.

HAYTAP Temsilcisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol, belediye personelleriyle gönderilen mamaları sokakta yaşayan hayvanlara dağıttıklarını söyledi.

Hayvanların kışın yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden Canol, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırma başta olmak üzere iç ve dış parazit mücadelesi, kuduz aşısı ve küpeleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bulanık Belediyesi Veteriner Hekimi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalarımızda Tatvan HAYTAP ekibinin de katkıları oldu. Kış mevsiminin gelmesiyle olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlara gönüllü olarak sahip çıkmalı ve elimizden gelen desteği vermeliyiz."