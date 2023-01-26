HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ; 4 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ; 4 GÖZALTI

26.01.2023 14:27

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının 2 ay önce öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.?nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısında açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2) Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2) 15 yaşında kemik kanserine yenildi 15 yaşında kemik kanserine yenildi

Orhangazi, Jandarma, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ; 4 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti
14:08 Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum
14:08 Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare
14:02 Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımından sonra konuştu: Anne oldum, bebeğim hafta içi gelecek
14:01 Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
13:58 Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında
13:52 3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında
13:38 Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü
13:32 Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti
13:19 Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 14:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ; 4 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement