Hayvan Hırsızları Güvenlik Kamerasına Takıldı
1 saat önce
Mersin'de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.
Mersin
'de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.
Mersin İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz
ilçesi Esenli
Mahallesi'nde 4 adet küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan ekipler, bölgede araştırma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli, çalıntı plakalı bir araçla birlikte yakalandı. Zanlılarla birlikte ayrıca 2 çalıntı plaka, 1 adet av tüfeği, 2 bıçak ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, şüphelilerin, 10'u jandarma, 6'sı polis olmak üzere 16 faili meçhul olayın zanlıları olduğu bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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