Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızları Güvenlik Kamerasına Takıldı

Hayvan Hırsızları Güvenlik Kamerasına Takıldı

1 saat önce

Mersin'de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.

Hayvan Hırsızları Güvenlik Kamerasına Takıldı, System.String[]
Mersin'de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Esenli Mahallesi'nde 4 adet küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan ekipler, bölgede araştırma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli, çalıntı plakalı bir araçla birlikte yakalandı. Zanlılarla birlikte ayrıca 2 çalıntı plaka, 1 adet av tüfeği, 2 bıçak ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, şüphelilerin, 10'u jandarma, 6'sı polis olmak üzere 16 faili meçhul olayın zanlıları olduğu bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Yaklaşık 120 Bin TL Dolandırılan Şehit Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:20:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızları Güvenlik Kamerasına Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]