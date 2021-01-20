Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde besi çiftliğinden inek çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesinde meydana geldi. Besicilik yapan çiftçi M.A bir adet ineğinin çalındığını ihbar etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bölgede yapılan araştırmada; ineği M.A. ve B.Y. adlı şahısların çaldıkları ve satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaştı. Sürdürülen takip sonucu M.A. ve B.Y 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Arazide yapılan aramada ise Altınköy bölgesindeki arazide inek bulunarak sahibi M.A.'ya Jandarma ekiplerince teslim edildi. Ayrıca yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.