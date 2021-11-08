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Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı - Son Dakika

Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı

08.11.2021 16:31

Aydın'ın Çine ilçesinde görenleri hayrete düşüren olay meydana geldi. İneğini doğum yapan hayvan sahibi, ahıra girdiğinde çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu bir buzağıyla karşılaştı. Hayvan sahibinin aradığı yetkililer, ölü doğan buzağıyı veterinerlik fakültesine götürdü.

Aydın'ın Çine ilçesinde Erdem Çelik'in hayvanlarından biri doğum yaptı. Ancak doğumda ters giden durumlar yaşandı. İnek hem zorlandı hem de dünyaya gelen buzağı, özellikleri nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı. Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu olarak doğan buzağı, veterinerleri harekete geçirdi. Veteriner hekimler, fakülteye götürdükleri buzağı üzerinde araştırma yapmaya başladı. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı

BİR TÜRLÜ DOĞUM YAPAMADI

Kırsal Bahçearası Mahallesi'nde dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğini fark eden Erdem Çelik (38), veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi. Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü. Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezaryenle aldı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi. Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı

"HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM"

Baba mesleği hayvancılığı çocuk yaşlarda başlayarak sürdürdüğünü ifade eden Erdem Çelik, Buzağının doğması için bayağı bir bekledik ama doğum olmayınca veteriner çağırdık. Veteriner baktı önce ikiz olduğu düşünüldü ancak yapılan muayene sonucunda iki buzağının birbirine yapışık olduğu tespit edildi. Bu nedenle normal doğum olmayacağını ve sezaryenle doğum yapılacağı kararı alındı. Saat 02.00'de sezaryenle doğum başladı ve buzağı alındı. 2 kafası, 4 önde 2 arkada ayakları vardı ve görünce çok şaşırdık. Doğum esnasında birinin yaşadığını düşündük. Ancak doğum bittikten sonra ikisi de ölüydü. Bizim başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Uzun yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm ve duydum dedi.

Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı

"NASIL OLDUĞUNU ARAŞTIRACAĞIZ"

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç, Bir öğrencimiz aracılığıyla bir hayvan sahibinin anomali bir buzağının dünyaya geldiğini duyduk. Daha sonra incelemek üzere fakültemize aldık. İlk etapta dış görünüşünü inceledik. Röntgen çektik. İkizlik ve birleşimin nereye kadar ve hangi bölgelerde olduğunu inceledik. Daha sonra otopsisi yani hayvan olarak nekropsisini yapacağız. Yapacağımız inceleme sonra nasıl oluştuğunun araştırmasını yapacağız. En azında hayvan sahibine çıkan sonuca göre dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi vereceğiz. Daha önce çift başlı bir buzağıya denk geldik. Ama onda sadece başta bir birleşme vardı. O buzağı da enfeksiyon şüphesiyle yaklaşmıştık ama çıkmadı tamamen genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardan bir tanesiydi. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluklardan birisi olduğu ortaya çıkacak. İnceleme yapmayı sürdürüyoruz diye konuştu.

Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı
Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı
Ahıra giren hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce direkt yetkilileri aradı
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı

Erdem Çelik, Veteriner, Aydın, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı - Son Dakika
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