Hayvan Sevklerinde Aşılama Kuralları Güncellendi

17.01.2026 10:22
Bilecik İl Tarım Müdürü, hayvan sevklerinde yeni aşılama şartlarının uygulamaya başladığını duyurdu.

Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, hayvan sevklerinde aşılama kuralları güncellenerek yeni şartlar uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şap ve PPR (veba) hastalıklarıyla mücadele kapsamında iller arası hayvan sevklerine yönelik aşılama kuralları güncellendi.

Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele kapsamında hayvan sevklerine yönelik aşılama şartları güncellenmiştir. Yeni düzenleme ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde uygulanacak aşılama şartları netleştirildi. Güncellenen kurallara göre; büyükbaş hayvan sevklerinde 2 aylıktan büyük sığırlar için Sat-1 serotipli şap aşısının yapılmış olması zorunlu hale getirildi. Aşının son 6 ay içerisinde uygulanmış olması ve aşılama tarihinin üzerinden en az 21 gün geçmiş olması gerekiyor. Küçükbaş hayvan sevklerinde ise 3 aylıktan büyük hayvanların ömürlerinde en az bir kez PPR (veba) aşısı ile aşılanmış olması şartı getirildi. İlk kez aşılanan küçükbaş hayvanlar için ise sevk öncesinde 21 günlük bekleme süresi uygulanacak. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için sevk öncesinde aşı takvimlerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi ve sevk işlemleri için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurulmalıdır" dedi. - BİLECİK

