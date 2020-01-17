Hayvanlara bağlama konseri - Son Dakika
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Hayvanlara bağlama konseri

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir müzisyen hobi olarak baktığı küçükbaş ve kümes hayvanlarına hayvanlarına bağlama konseri veriyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir müzisyen hobi olarak baktığı küçükbaş ve kümes hayvanlarına hayvanlarına bağlama konseri veriyor. Her hafta düzenli olarak konser verdiğini belirten müzisyen, müziğin hayvanlarda olum etkisi olduğunu savunuyor.


İslahiye ilçesinde müzisyenlik yapan Mustafa Güngör, hobi bahçesinde baktığı 100'ü aşkın küçük baş ve kümes hayvanına haftanın bir günü bağlama konseri veriyor. Yaklaşık 6 yıldır hayvanlara baktığını belirten müzisyen Güngör, hayvan üzerinde müziğin olumlu etki oluşturduğuna inandığı için her hafta düzenli olarak konser verme kararı aldığını kaydetti. Konserde hem kendisinin hem de hayvanların keyifli zaman geçirdiğini savunan Güngör, "Yıllarca insanlar için canlı müzik programı düzenledim. Şimdi de havvanlarım için program yapıyorum. Ördekler,tavuklar ve kediler bağlama sesinden ürkmediği gibi müziğe de eşlik ediyorlar. Bunu haftanın bir günü yapıyorum. Hem hayvanlarım için hem de benim için keyifli oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mustafa Güngör, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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