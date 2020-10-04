Hayvanları Koruma Günü'nde 'Patili' dostlar için yem bırakıldı - Son Dakika

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile hayvanların beslenme noktalarına yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile 4 Ekim Dünya Havanları Koruma Günü hayvanseverlerin de katılımı ile kutlandı. Hayvanseverler, etkinlik çerçevesinde doğadaki belli noktalara yem bırakarak, "Bize emanet olan can dostlarımız için 4 Ekim sembolik bir gün. Onlar için her zaman bir kap yem ve su bırakmamız gerekiyor. Onların bizleri karşılıksız sevdiği gibi bizim de onlara karşı sorumluluklarımız var" diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde yerel yönetimler tarafından da mama dağıtımı gerçekleştirildi. - KAYSERİ