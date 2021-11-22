Hayvanseverlerden Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na dilekçe - Son Dakika

Kadıköy Hayvan Koruma Gönüllüleri Platformu, ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik Kadıköy Belediyesinin verdiği hizmetlerin genişletilmesi ve geliştirilmesi için belediyeye dilekçe verdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yerel seçim öncesinde başkan seçildiğinde sokak hayvanları için yapacağı hizmetlere dair söz ve imza verdiği belirtildi.

Odabaşı'nın bu sözleri hayata geçirmediği ileri sürülen açıklamada, bu nedenle 2 bin 250'yi aşkın imza taşıyan dilekçenin 18 Kasım'da Kadıköy Belediyesine "E1120529 kayıt numarası"yla teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şerdil Bey, Aralık 2019'da Acıbadem'deki evcil hayvan kliniğini kapatarak hizmeti geri almıştır. Hayvan hastanesi olarak faaliyet göstereceğini duyurduğu, içinde röntgen cihazı dahi olmayan Merdivenköy kliniği ise sadece hafta içi 09.15-12.00, 13.00-15.30 arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri bitiminde Kadıköy Belediyesi acil ve hasta vakalar için hizmet vermemektedir. Yerine İBB'ye yönlendirmektedir. Kadıköy'ün hayvanları, eğer bir gönüllü tarafından özel kliniğe götürülmez ise yollarda ölmektedir. Kadıköy Belediyesi, sokak hayvanlarına verdiği hizmetleri, içerik, donanım, mesai ve ekip olarak genişletmeli, tek merkezde toplamak yerine mahalle bazında yaygınlaştırmalıdır."

Açıklamada, Şerdil Dara Odabaşı'na ithafen yazılan dilekçe metnine de yer verildi.

"Kadıköy'ün sokak hayvanlarına yönelik belediye olarak verdiğiniz hizmetlerin genişletilmesi ve geliştirilmesi için ekteki sayısı 2250'yi aşan ıslak imzalı dilekçelerimizi bilgilerinize sunuyoruz." ifadesiyle başlayan dilekçede, Kadıköy'de yaşayan, çalışan ya da Kadıköy'ü ziyaret eden kişilerin, ilçedeki sokak hayvanlarının kaza, hastalık ve bakımları için talepleri sıralandı.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, bakım ve tedavilerinin 7/24 ve yeterli sayıda görevli istihdam edilerek yapılması, 7/24 ambulans hizmetinin, sadece Kadıköy Belediyesi ekipleri ve özel kliniklerden hizmet alımı ile gerçekleştirilerek, mesai sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolün iptal edilmesi istenilen dilekçede, şöyle devam edildi:

"Merdivenköy biriminin, donanım (röntgen, USG, biyokimya), kapasite ve kadrosu ile bir hayvan hastanesine dönüştürülmesi, Acıbadem ve Kozyatağı'nda iki adet daha evcil hayvan sağlık merkezi açılması, her mahallede birer küçük kedi kısırlaştırma ve acil tedavi ünitesi açılması, sadece kedi kısırlaştırmaya odaklı bir saha ekibinin oluşturularak yakalama ve nakil yapılması, Ataşehir biriminde, kanatlı ve diğer küçük hayvanların tedavileri için yaban hayatı tedavi birimi oluşturulup, yaban hayatı veteriner hekimi ve teknikeri istihdam edilmesi."

Dilekçede, Baro Hayvan Hakları Komisyonları, Veteriner Hekimler Odası, STK'lar ve gönüllüler ile iş birliği içinde çalışılması, Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu'nun aktif çalışmasına imkan sağlanması talep edildi.

Besleme odakları, suluklar, kulübe, kedi evleri yaptırılması, odaklara mama desteği verilmesi, hayvanların yaşam hakları için çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi istenilen dilekçede, "Bu talepler, 2019 yerel seçimleri öncesinde, tarafınızdan imzalanan 'Başkan Seçildiğim Takdirde' taahhüt metninde geçmekte olup, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ile uyumludur." denildi.