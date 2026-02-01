Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu

Hazarbaba Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Yoğunluğu
01.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Hazarbaba Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler kayak yapıp eğlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan, kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi, Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda hizmet veriyor.

Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören merkeze gelen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıyor. Kızaklarla kayıp kar motoruna da binen misafirler, göl manzaralı restoran ve kafeteryalarda tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Gölün üzerinde etkili olan sisle görsel şölen sunan merkez, yarıyıl tatilinde Elazığ'ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kayakseveri misafir etti.

Jandarma ekipleri de bölgede 7/24 kayakseverlerin güvenliğini sağlıyor.

"Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"

Hazarbaba Kayak Merkezi işletmecisi İsmet Berkay Altundaş, AA muhabirine, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Tesisin yaklaşık 15 gündür aktif olarak hizmet verdiğini belirten Altundaş, "Yarıyıl tatili yoğunluğu yaşıyoruz. Hafta sonlarında özellikle 4 bini aşkın misafir ağırlıyoruz. Bu süreçte 20 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettik. Tunceli, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illerden de yoğun talep var." dedi.

Merkezin en önemli özelliklerinden birinin Hazar Gölü manzarası olduğunu anlatan Altundaş, merkezde Hazar Gölü, arkasında da Keban Barajı'nın görüldüğünü dile getirdi.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğunu ifade eden Altundaş, şunları kaydetti:

"Restoranımızda serpme kahvaltı ve dünya mutfağı hizmeti sunuluyor. Kızakseverler için kızak pistimiz, kayakseverler için ise 1100 metre uzunluğunda teleski hattımız ve iki pistimiz bulunuyor. Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."

"Teleferik alanı geniş, bekleme süresi kısa"

Tunceli'den gelen ziyaretçilerden Arda Biter de kayak merkezinin geniş ve kullanışlı olduğunu belirterek, "Teleferik alanı geniş, bekleme süresi kısa. Karın tadını çıkarıyoruz. Kuzenlerimle birlikte eğleniyoruz. Çok keyifli vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen Vildan Canpolat ise yarıyıl tatilini değerlendirmek için tesise geldiklerini söyledi.

Canpolat, "Göl manzarası eşliğinde kayak yapmak çok keyifli. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar çok kar yağdı. Kar kalitesi çok güzel, sucuk, ekmek yedik. Eşimle birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.

Malatya'dan babasıyla gelen Ahmet Yiğit Durmaz da merkeze günübirlik ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Durmaz, "Bize yakın olduğu için burayı tercih ettik. Göl manzarası çok güzel. Bölgedeki kayak merkezleri arasında en beğendiğim yer burası. Günümüz çok eğlenceli geçiyor." dedi.

Zonguldak'tan gelen Ahmet Rasim ise yarıyıl tatilinde ailesiyle kayak merkezinin keyfini çıkardıklarını anlattı.

Bu yıl karın çok iyi, merkezde havanın güzel olduğunu belirten Rasim, her yıl kayak merkezine geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Etkinlikler, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.