Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu"
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.

Çeşitli temasları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Albayrak, beraberindeki Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hayata geçirdikleri ve yapılması planlanan projelerin maketlerini Albayrak'a tek tek göstererek, çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Albayrak, daha sonra beraberindekilerle Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Vali Memiş ile bir süre görüştü.

Kentin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Albayrak, vatandaşlar ile iş yerlerinde bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Berat Albayrak, daha sonra gerçekleştirdiği AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde ise partililere hitaben yaptığı konuşmada, soğuk havada kendisini sıcak karşılayan Erzurumlulara teşekkür etti.

Türkiye'nin eylül ayından bu yana ekonomik anlamda yeni bir sürece girdiğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Sabah Erzurum'daki iş dünyamızla bir araya geldik, gerek valimiz, gerekse de iş dünyamızın temsilcileri özellikle Erzurum'un değişimi, gelişimi ve ekonomik ihyası noktasında önemli projelerle ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Bizim de takip ettiğimiz başta tarım, hayvancılık özelinde sonra sanayi bölgeleri, Tekstilkent ve yeni yapılacak yerlerin yatırımları hususuyla ilgili hasbihal ettik. Özellikle bu yatırımların Erzurum'a istihdam anlamında çok katkısı olacak, bu projelerle ilgili döner dönmez çalışmaları başlatacağız."

Albayrak, AK Parti belediyeciliğinin 17 yılda Türkiye'nin her tarafında her yerin çehresini değiştirmek noktasında büyük hizmetler yaptığını belirterek, "AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.

Berat Albayrak, Okay Memiş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır
Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]