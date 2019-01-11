Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 02.11.2016- 31.12.2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlalleri ile mağdur olan vatandaşa müjdeli bir haber verdi. Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada cezalarda iade sürecinin başladığını söyledi. Mağdurlar iade için 28 Şubat'a kadar vergi dairelerine başvuru yapılabilecek.

KONU MECLİS'E TAŞINMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde defalarca geçen ve cezaların çok sonra gelmesi nedeniyle yüksek borç çıkarılan vatandaş isyan etmişti. Mağdurlarla bir araya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım bir sefere mahsus cezaların iptal edileceğini belirmişti. Konu Meclis'e taşınmış ve alınan karar doğrultusunda cezalar iptal edilerek, cezayı ödeyenlerin parasının iade edileceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada cezalarda iade sürecinin başladığını söyledi.

Bakan Albayrak mesajında şunları söyledi:

PARALAR İADE EDİLECEK

"02.11.2016- 31.12.2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak çıkarılan kanun gereğince idari para cezası verilmesi gereken kişilere;

-İdari para cezası verilmeyecek

-Verilmiş olanlara tebliğ edilmeyecek

-Tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek

29 MART'A KADAR İADELER TAMAMLANACAK

Başvurular en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesi ile 28.02.2019 tarihine kadar yapılabilecek. 29.03.2019 tarihine kadar iadeler tamamlanacak.

BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANACAK

Vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ödemeler için, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine hitaben ve Karayolları Genel Müdürlüğü sanal POS'u üzerinden veya KGM çeki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine hitaben hazırlanacaktır."

Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek

Gizemli Kazının Yapıldığı 'Kırmızı Ev' Yüzünden Mahalle Sakinleri Başka Yerlere Taşındı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı

E-devlet'e Girdi, Hayatının Şokunu Yaşadı! Gelen İcranın Kendisine Ait Olmadığına Ailesini Bile İnandıramadı